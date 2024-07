Cerca de 19 mil pessoas vivem na Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 21/07/2024



Rio - Já virou um grande baile! A música 'A Barreira Vai Virar Baile' se tornou um sucesso nos últimos dias . A canção celebra o retorno do jogador Philippe Coutinho ao Vasco da Gama, mas também menciona em sua letra a Barreira. Mas afinal, que barreira é essa citada na música do Blogueirinho da Colina e MC Darlan?

A canção cita a comunidade da Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio, uma favela que nasceu na década de 1930 e foi povoada, em sua maioria, por trabalhadores que participaram da construção do estádio de São Januário, a casa do clube Cruz-maltino. Pela proximidade, os moradores da Barreira criaram um sentimento de pertencimento com o clube. Essa forte ligação, inclusive, se tornou um dos símbolos na luta contra o racismo e a elitização do futebol brasileiro.



Não por acaso, um dos autores de 'A Barreira Vai Virar Baile', MC Darlan, cresceu na comunidade e foi um dos responsáveis por colocá-la em evidência. O cantor reforça que falar da Barreira do Vasco é falar do clube, e vice-versa. "Se pararmos para pensar, o torcedor vascaíno passa a maior parte do tempo na Barreira do Vasco. Eu morei nessa comunidade, amo aquele lugar e considero ela a minha segunda casa. A relação é de amor e de paixão justamente por isso, por nos sentirmos em casa", explica o MC, que não esperava a grande repercussão da canção.

Estima-se que 19 mil pessoas morem na Barreira do Vasco. Em uma visita à comunidade, a reportagem do DIA conheceu histórias de moradores que são impactados diretamente com o clube, seja por causa da economia local, ou por participarem de projetos sociais. — e a Associação de Moradores da Barreira do Vasco tem um papel fundamental para que a engrenagem funcione perfeitamente. A instituição conseguiu levar para dentro da comunidade cerca de 15 projetos sociais que atendem todas as idades, desde a infância até as pessoas idosas e com comorbidades. Para os moradores, esse feito explica bem o motivo da Barreira do Vasco ser um lugar diferenciado.



Vânia Rodrigues da Silva, de 56 anos, ou Vaninha, como é carinhosamente conhecida por todos da comunidade, é presidente da associação há 19 anos. Neste período à frente do movimento, ela luta diariamente para proporcionar experiências marcantes para as crianças, oportunidades aos jovens e bem-estar aos idosos. Atualmente, a comunidade tem acesso gratuito à ginástica, zumba, escolinhas de futebol, jiu jitsu, judô, tênis, natação, atletismo, além de outros serviços voltados para a educação, como aulas de reforço, pré-vestibular e até uma escola do Vasco que atende alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.



A comunidade também recebe duas vezes por ano o 'Cidadania Vascaína', que reúne em São Januário órgãos como a Defensoria Pública, Detran e Secretaria da Juventude, trazendo diversos serviços para ajudar a comunidade. Segundo Raphael Pulga, Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social do Club de Regatas Vasco da Gama, a Clínica da Família, CRAs e a Associações de Moradores se reúnem com o clube para identificar oportunidades de colaboração entre todos para a melhoria dos serviços.