Campo Grande passa a ter duas novas opções de ônibus; na imagem, o movimento no calçadão do bairro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Campo Grande passa a ter duas novas opções de ônibus; na imagem, o movimento no calçadão do bairroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/07/2024 10:56

Rio - Campo Grande, na Zona Oeste, terá mais dois serviços de ônibus a partir desta segunda-feira (22): a linha 854 (Campo Grande - Ilha de Guaratiba), que será reintegrada ao sistema, e a 856, ligando Campo Grande a Capoeira Grande, em Pedra de Guaratiba.

Outra novidade para os moradores da região, segundo informaçeõs divulgadas pela Secretaria Municipal de Transportes, diz respeito aos ônibus da linha 850 (Campo Grande - Mendanha), que terá seu itinerário estendido para incluir a Estrada do Guandu (Condomínio Bosque do Sabiá).

Já na região central da cidade, o itinerário da 010 (Bairro de Fátima - Central) sofrerá mudança para atender a Praça Mauá e ruas do entorno.

Confira o plano operacional das linhas:

854 (Campo Grande - Ilha de Guaratiba via Estrada do Iaraquã)

Itinerário: Terminal Campo Grande; Hospital Rocha Faria; Praça do Comari; Estrada Iaraquã; Estrada da Cachamorra; Estrada do Mato Alto; Ilha de Guaratiba. De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 40 viagens em dias úteis.

856 (Capoeira Grande - Campo Grande)

Itinerário: Estrada da Capoeira Grande; Estrada da Matriz; Piraquê; Terminal Mato Alto; Estrada do Mato Alto; Estrada do Monteiro; Terminal Campo Grande.

A linha deve cumprir 72 viagens em dias úteis.

850 (Campo Grande - Mendanha)

Itinerário: Rua Campo Grande; West Shopping; Estrada do Mendanha; Largo do Mendanha; Estrada do Guandu. De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 71 viagens em dias úteis.

010 (Bairro de Fátima - Central)

Itinerário: Av. Nossa Senhora de Fátima; Rua do Riachuelo, Passeio; Castelo; Candelária; Rua do Acre; Praça Mauá; Rua Camerino; Terminal Procópio Ferreira. A linha deve cumprir 30 viagens em dias úteis.