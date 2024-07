Amir Haddad e o filho Sandro - Instagram / Reprodução

Publicado 21/07/2024 08:39 | Atualizado 21/07/2024 08:41

Rio - Morreu, neste sábado (20), Sandro Valério Haddad, filho do ator e diretor de teatro Amir Haddad. A notícia foi divulgada por meio das redes sociais, em uma publicação feita pelo pai com o Grupo Tá na Rua, fundado por Amir e do qual Sandro integrava. A causa não foi informada.

"Com imensa tristeza o Grupo Tá Na Rua comunica o falecimento de Sandro Valério Haddad, filho de Amir e nosso querido amigo e companheiro. A trajetória do grupo e a dele estão entrelaçadas para sempre. Há exatos 40 anos, no histórico Comício das 'Diretas Já', no Rio de Janeiro, Sandro saltou para dentro de nossa roda como um brincante nato. Aquele 'menino de rua' com uma plaquinha pendurada no pescoço onde lia-se 'sou surdo-mudo', com seus saltos e acrobacias impressionantes, era em si a pura imagem da liberdade que a multidão reunida na Candelária reivindicava. Sandro nos encantou. A partir daquele dia ele nunca mais se afastou do grupo e transformou nossas vidas para sempre. Amir o adotou como filho de seu casamento com a rua, e nós ganhamos um irmão e companheiro de trabalho", começou.



"Vinte anos depois, em 'Dar Não Dói, o que dói é resistir', revivemos em cena aquele comício e sua aparição luminosa. Contávamos no espetáculo a história da ditadura brasileira e a luta pela democracia. E lá estava Sandro novamente, com sua sombrinha de carnaval, sendo a um só tempo, como é talvez todo brasileiro, o bêbado de chapéu-coco e a esperança equilibrista. Ao longo dos anos, Sandro nos ensinou muito sobre teatro. A qualidade afetuosa e direta de sua comunicação silenciosa, livre da suspeição que envolve toda palavra e seus enganos, apontou sempre o sentido concreto de humanidade que devemos manifestar em cada ato, seja em cena ou na vida. Sentiremos saudades, mas compreendemos que sua partida para o Circo Etéreo cumpre uma bela trajetória do encontro de um homem com a luz. Das ruas para o teatro, do teatro para as estrelas. Sandro encantou-se", completou a publicação.



Nos comentários, diversos artistas lamentaram o ocorrido. "Sandro tão querido. Amir, meu coração está bem pertinho do seu", escreveu a atriz Claudia Abreu. "Sinto muitíssimo mestre. Recebam o meu profundo carinho", seguiu Grace Gianoukas. "Um dia muito triste. Todo meu amor, Amir", lamentou Renata Sorrah.



Fundado há 44 anos por Amir, o grupo Tá na Rua é considerado a maior referência em criação, pesquisa e formação do teatro de rua no Brasil. A sede, que fica na Lapa, realiza oficinas de teatro, ensaios, apresentações e eventos artísticos.