Publicado 22/07/2024 11:33

Rio - As Forças de Segurança retornaram a comunidades da Zona Oeste, nesta segunda-feira (22), para a segunda semana da Ação Ordo. Desde as primeiras horas da manhã, equipes atuam no Pereirão, Gardênia Azul e Rio das Pedras para recuperar celulares furtados e roubados, além da fiscalização de ferros-velhos e dos comércios varejistas de produtos alimentícios, como mercados e açougues.

Agentes da Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) atuam na fiscalização. Enquanto PMs realizam o monitoramento das comunidades Cesar Maia, Muzema, Gardênia Azul e Rio das Pedras.





A iniciativa, que abrange 14 comunidades e mira atividades econômicas ilegais, tem como um dos objetivos apoiar as concessionárias para que elas possam atuar nesses territórios.



Até o momento, segundo o secretário interino da Polícia Civil, Alexandre Capote, 80% das prisões foram relativas a atividades exercidas ilegalmente que impõem serviços a populações de áreas dominadas por organizações criminosas, como empresas irregulares de internet, fábricas de gelo, fábricas de gesso, entre outras.

Até o momento, uma força tarefa coordenada pelo Detran RJ fiscalizou um ferro-velho no Tanque, em Jacarepaguá. Já no bairro Anil, um celular foi apreendido. As ações ainda estão em andamento. A operação teve início na última segunda-feira (15), e em quatro dias, 74 pessoas foram presas.

As regiões vivem uma intensa onde de violência devido ao conflito entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as comunidades têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares para expulsar a facção, que conseguiu invadir partes desses locais.