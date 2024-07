Funcionários estiveram na Cidade da Polícia para colocar nova bateria após furto - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/07/2024 11:59

Rio - A bateria de uma carreta foi furtada em frente à Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte, horas após o veículo ter sido recuperado de um roubo. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, e policiais militares conseguiram resgatar o motorista e o veículo com a carga, que tem valor estimado em mais de R$300 mil.

A reportagem de O DIA apurou que a bateria foi furtada em frente à Cidade da Polícia, onde a carreta ficou estacionada, após ser recuperada pelos PMs. Na manhã desta quarta-feira, o motorista do veículo e outros funcionários estiveram no local e colocaram um novo equipamento no automóvel. A Polícia Militar não informou qual era a carga transportada pelo caminhão.

De acordo com a PM, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizava patrulhamento na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura de Manguinhos, quando repararam em dois homens em duas motocicletas e um carro tentando roubar um caminhão de carga. Na tentativa de abordagem, os criminosos atiraram contra as equipes e houve confronto. Os agentes, junto com o 22º BPM (Maré), conseguiram resgatar o motorista e recuperar o caminhão e a carga, avaliada em R$ 315 mil.

Em um vídeo publicado pelo perfil da PM nas redes sociais, o motorista diz que foi resgatado na comunidade do Mandela. Ainda segundo a PM, não houve presos ou feridos e a ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) vai investigar o caso para identificar os autores do crime.