Equipe do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos acionou órgãos responsáveis - Divulgação/Prefeitura de Cabo Frio

Equipe do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos acionou órgãos responsáveisDivulgação/Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 30/07/2024 11:06 | Atualizado 30/07/2024 11:45

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê de 2 anos e 11 meses, que deu entrada em um hospital do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com sinais de violência sexual. O caso aconteceu nesta segunda-feira (29), quando o pai e o irmão levaram a menina para a unidade de saúde, mas ela já chegou sem vida.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, a bebê deu entrada no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, na tarde de segunda-feira, em estado de óbito. Após o acolhimento e atendimento da equipe médica, foi identificada suspeita de violência sexual e a gestão da unidade tomou as medidas cabíveis, entrando em contato com os órgãos responsáveis."A Secretaria de Saúde lamenta profundamente o ocorrido e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento", informou a pasta em nota.

Segundo a Polícia Civil, o pai da menina e o irmão dela foram levados para prestar depoimento na 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado. Agentes da distrital também estiveram na casa dos responsáveis pela bebê e realizaram perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município, onde vai passar por exames periciais para esclarecer as causas e circunstâncias da morte. "A investigação está em andamento para elucidar todos os fatos", informou a instituição.