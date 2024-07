Arthur Lessa, de 6 anos, foi baleado na cabeça e está internado em estado grave - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2024 09:52

Rio - O menino Arthur Lessa, de 6 anos, que foi baleado na cabeça após um ataque em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai passar por uma nova cirurgia. O jovem, que está internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes desde o dia 14 de julho, segue com quadro considerado grave.

De acordo com Isabele Lessa, mãe de Arthur, o procedimento é para devolver um osso à cabeça, que havia sido retirado para reduzir a pressão no local. "Creio que não será muito arriscada, ele está bem, e a cirurgia está marcada para o início de agosto. O Arthur é o meu milagre", disse a mãe.

O jovem tem apresentado melhora constante no quadro, que até a última sexta-feira (26) era considerado gravíssimo. No novo boletim, divulgado nesta terça-feira (30), a unidade reafirmou a evolução de Arthur, e ressaltou que ele segue com quadro grave e sob cuidados intensivos no CTI pediátrico. "Está hemodinamicamente estável, com aplicação de aminas em doses baixas", informou a nota do hospital.