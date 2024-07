João Phelippe de Souza Melo cometeu o crime no último dia 13, no apartamento da vítima - Reprodução

João Phelippe de Souza Melo cometeu o crime no último dia 13, no apartamento da vítimaReprodução

Publicado 30/07/2024 10:28

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem, nesta terça-feira (30), em Campo Grande, na Zona Oeste, por agredir e roubar as joias da namorada. João Phelippe de Souza Melo cometeu o crime no último dia 13, no apartamento da vítima, em Copacabana, na Zona Sul.

Segundo a 13ªDP (Ipanema), que investiga o caso, a vítima é médica e perita, e tinha um relacionamento com o suspeito há 10 meses. No dia do crime, os dois tiveram uma briga e a mulher foi espancada, tendo que fugir e se trancar no banheiro para não ser ainda mais agredida.

Enquanto se protegia, João revirou o quarto da médica, pegou as joias, e em seguida fugiu do imóvel levando as chaves. A mulher precisou pedir ajuda ao porteiro, que chamou um chaveiro para abrir a porta do apartamento. Logo depois, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Copa´Dor, onde permanece internada e sem previsão de alta.

João Phelippe deve responder pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado, lesão corporal gravíssima e violência doméstica contra mulher.