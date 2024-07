Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) receberam uma denúncia - Reprodução

Publicado 30/07/2024 10:51

Rio - Um advogado foi preso, nesta segunda-feira (29), ao tentar sacar benefícios do INSS e solicitar empréstimos com documentos falsos em uma agência bancária na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



De acordo com as investigações, Américo Dantas Rodrigues é suspeito de integrar uma quadrilha especializada neste crime. Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) chegaram no advogado após uma denúncia de que um homem estava indo à agência para retirar cartões em nomes de terceiros.

Ao ser abordado pelos policiais, Américo segurava quatro envelopes com cartões com dados falsos, destinados a supostos beneficiários do INSS. Aos agentes, o advogado apresentou a carteira da OAB e informou que estava atuando na aposentadoria de seus clientes. No entanto, as investigações revelaram que Américo não trabalhava em nenhum escritório de advocacia e que os documentos apresentados, como comprovantes de residência, eram falsificados, sem qualquer ligação com as vítimas.



"A prisão evidencia a eficiência da cooperação entre instituições e autoridades policiais no combate à fraude. A ação rápida dos policiais impediu que mais vítimas fossem lesadas e garantiu que o acusado respondesse pelos crimes cometidos. Essa organização criminosa tem atuado de forma reiterada, causando prejuízo milionário aos cofres públicos", destacou o Delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador).



O advogado vai responder por tentativa de estelionato, uso de documento falso e participação em organização criminosa. Após as formalidades legais, Américo ficará à disposição da Justiça.