Colisão entre caminhões e kombi na Rio-Teresópolis deixou seis feridos - Reprodução / Redes sociais

Colisão entre caminhões e kombi na Rio-Teresópolis deixou seis feridosReprodução / Redes sociais

Publicado 31/07/2024 12:29 | Atualizado 31/07/2024 12:40

Rio - Um acidente grave envolvendo dois caminhões e uma kombi, na manhã desta quarta-feira (31), deixou seis feridos e interditou totalmente a pista sentido Rio da rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) por uma hora. O choque aconteceu no Km 139, próximo ao antigo pedágio, na altura de Magé, na Baixada Fluminense.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a colisão às 8h20. As vítimas foram socorridas pelos agentes da EcoRioMinas, concessionária responsável pela via, que informou que quatro ficaram com ferimentos leves e duas com moderados. Elas foram levadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada.

Por volta das 9h20, uma faixa da pista foi liberada, e o acidente foi desfeito completamente às 10h36. "No momento, apenas o acostamento está interditado", informou a concessionária, em nota.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos caminhões tombado, enquanto o outro está atravessado na traseira. Vários populares se juntaram no local para checar o ocorrido.