Animal entrou na frente de uma carreta que estava trafegando na viaReprodução/TV Globo

Publicado 31/07/2024 10:50 | Atualizado 31/07/2024 11:12

Rio - Uma égua do Exército morreu, no fim da madrugada desta quarta-feira (31), depois de ser atropelada por uma carreta na Avenida Brasil, altura da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, após fugir do regimento onde ficava.

Batizada de Estupenda, a égua tinha 4 anos e era da raça Brasileiro de Hipismo, ela pertencia ao 2º Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG).

O acidente aconteceu na pista sentido Zona Oeste, altura da Transolímpica. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa precisou ser interditada por conta do animal caído na via. Agentes da CET-Rio estão atuando no local.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o local do acidente foi prontamente balizado e o animal foi retirado. Um procedimento interno foi aberto para apurar as circunstâncias do caso.