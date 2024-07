PMs recuperaram carga de bebidas avaliada em R$ 28 mil - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 31/07/2024 12:32

Rio - A Polícia Militar impediu uma tentativa de roubo de carga, na manhã desta quarta-feira (31), em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. As equipes foram atacadas a tiros por criminosos que escoltavam o caminhão que transportava bebidas. Após o confronto, os bandidos fugiram para uma comunidade da região e os policiais militares conseguiram resgatar dois funcionários e recuperar o material, avaliado em R$ 28 mil.

Segundo a PM, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) estava na Rua Francisco Portela, quando viram o veículo ser escoltado por criminosos em três motocicletas, que atacaram as equipes. Após os disparos, os bandidos fugiram para o Complexo do Chapadão. Os policiais conseguiram encontrar o caminhão roubado e libertar as vítimas sem ferimentos, bem como recuperar a carga de bebidas, de R$ 28 mil. A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).