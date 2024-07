Odenilton Ferreira foi preso no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu - Divulgação

Odenilton Ferreira foi preso no bairro Jardim Alvorada, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 31/07/2024 11:35

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam) prenderam, nesta terça-feira (30), um homem foragido há 10 anos por matar uma mulher no Pará. Odenilton Ferreira foi localizado no bairro Jardim Alvorada, na Baixada Fluminense.

Na ocasião, a vítima, Gisele Moura de Oliveira, de 24 anos, foi atingida diversas vezes, com tiros à queima roupa, após se recusar a dançar com o autor do crime. Segundo investigações da Polícia Civil do Pará, o criminoso era dono do bar onde matou a jovem e costumava arrumar brigas no local. Ele fugiu logo após atingir a vítima e não havia sido encontrado desde então.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, já que em 2014 ainda não havia a qualificação por feminicídio. Além disso, apesar da vítima não ter qualquer relação de afeto com o assassino, foi morta pela condição de ser mulher.