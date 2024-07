SES disponibilizou telefones para acionamento em caráter emergencial do Samu - Divulgação

SES disponibilizou telefones para acionamento em caráter emergencial do Samu Divulgação

Publicado 31/07/2024 13:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou, nesta quarta-feira (31), que telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está fora do ar temporariamente.

A SES explicou que o problema ocorre por conta de uma queda no sistema da operadora telefônica. De acordo com a pasta, o Samu RJ, da capital, deve ser acionado em caráter emergencial por meio dos telefones (21) 96873-8302, (21) 96874-3032, (21) 96873-4084 e (21)96874-2364.