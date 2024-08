Taxista Célio Santos fugiu após ser roubado e esfaqueado por Yuri Lopes de Moraes Vieira Fernandes - Reprodução

Publicado 01/08/2024 09:05 | Atualizado 01/08/2024 09:30

Rio - Um criminoso foi preso por esfaquear um taxista durante um assalto, no Méier, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu nesta quarta-feira (31), quando o bandido se passou por passageiro, roubou o celular da vítima e a atacou. Yuri Lopes de Moraes Vieira Fernandes foi encontrado pouco depois por policias civis em uma feira, com o aparelho. O motorista precisou ser socorrido para uma unidade de saúde da região e permanece internado nesta quinta-feira (1º).

Segundo a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) realizavam um patrulhamento, quando foram alertados pela equipe de plantão de que pessoas procuraram a delegacia para informar que um taxista havia sido roubado e esfaqueado por um homem. Em um vídeo de câmeras de segurança, é possível ver o táxi parando próximo a uma calçada e, poucos segundo depois, o motorista sai do carro assustado. O criminoso também desce e eles parecem discutir, mas cada um segue em uma direção. Os policiais civis realizaram uma busca pela região e localizaram o assaltante em uma feira, com o celular da vítima.

Após levarem o criminoso para a delegacia, os agentes seguiram para o Hospital Municipal Salgado Filho, também no Méier, onde encontraram Célio Santos, que relatou o episódio, reconheceu o celular apreendido e o assaltante por uma foto. O taxista tem quadro de saúde estável e sem previsão de alta. No táxi, foi encontrada a faca usada pelo bandido, que estava suja de sangue. As equipes ainda conseguiram imagens de câmeras de segurança da região, que comprovoram a autoria do crime. Yuri foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça.