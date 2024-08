Mandados estão sendo cumpridos em Niterói, Japeri e Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Mandados estão sendo cumpridos em Niterói, Japeri e Recreio dos Bandeirantes Reprodução

Publicado 01/08/2024 09:05 | Atualizado 01/08/2024 09:22

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, nesta terça-feira (1°), uma operação Rodeio, que investiga um esquema de crimes licitatórios na Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin, na região Centro-Sul Fluminense.



Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em Niterói, na Região Metropolitana, em Japeri, na Baixada Fluminense, além do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, expedidos pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ).



Na quarta fase da operação, foram denunciadas 15 pessoas pelos crimes de fraude em licitação e uso de documento falso. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).



De acordo com a denúncia, os alvos de busca e apreensão contribuíram para fraudar e frustrar o caráter competitivo de uma licitação que tinha como objeto a contratação de uma empresa especializada para aquisição de veículos destinados à administração municipal.

Procurada, a Prefeitura de Paulo de Frontin ainda não respondeu.