Publicado 05/08/2024 06:54 | Atualizado 05/08/2024 06:55

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta segunda-feira (5), no Conjunto do Ipase, em Vila Kosmos, e nas comunidades da Fé e Sereno, no Complexo da Penha, todas na Zona Norte do Rio. Segundo relatos de moradores, há intenso tiroteio na região.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, confrontos foram registrados na Vila Kosmos desde às 6h10. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir ainda a sequência de rajadas de tiros. "Mais um dia de muito tiro, virou um inferno morar aqui", relatou uma internauta.

Participam das ações agentes do 41º BPM (Irajá) e do Comando de Operações Especiais (COE) Até o momento não há presos ou apreensões.

As comunidades vivem uma intensa onda de violência há semanas devido à disputa por território entre criminosos rivais.