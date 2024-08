Local funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira - Divulgação

Local funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feiraDivulgação

Publicado 05/08/2024 15:36

Rio - O Restaurante do Povo de São Gonçalo vem transformando a vida de diversas pessoas desde a sua inauguração, em dezembro de 2022. Uma prova disso é que o espaço já ofereceu 1.033.310 refeições, no período entre sua inauguração e julho deste ano, incluindo café da manhã e almoço. Todos os dias, as refeições são oferecidas a preços populares para moradores e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com cardápios variados e especiais em algumas datas comemorativas, a população paga R$ 0,50 pelo café da manhã e R$ 1 pelo almoço. O ambiente é climatizado e proporciona conforto e um atendimento de qualidade para a população no coração de Alcântara, uma das áreas de maior movimento de pessoas na cidade.

Todos os dias, diversos gonçalenses fazem fila na frente do espaço para garantir sua refeição.

“Almoço aqui desde quando abriu. Venho quase todos os dias. Só não venho quando não posso. A comida é muito boa, gostosa, tem tempero. Esse restaurante é muito bom porque, às vezes, a gente não tem nenhum tostão no bolso. Mas se arrumar R$1, a gente consegue almoçar, graças a Deus. Isso ajuda muita gente”, garantiu a dona de casa Teresinha Neves, de 54 anos.

Fernando Pereira da Silva, 73, aposentado e pastor, também destacou a qualidade das refeições oferecidas.

“Sou de Campina Grande (Paraíba) e sempre que venho para a casa da minha irmã, eu almoço aqui. Estou há 17 dias por aqui e venho todos os dias que está aberto para almoçar. A comida é gostosa e de graça para o idoso. Muitos que não teriam o que comer podem fazer essa refeição diária. É uma verdadeira bênção”, afirmou.

Outra que sempre costuma almoçar no local é Jéssica Neves de Matos, 36, dona de casa.

“Almoço aqui desde que começou, quase todos os dias. A comida é maravilhosa e é muito bom ter isso aqui. Está matando muito a fome de muitas pessoas. Qualquer R$1 que você tiver, você pode almoçar. Quem não tem, também é fácil de arrumar. É muito bom ter esse lugar para almoçar”, reforçou.

Vale lembrar que o Restaurante do Povo funciona em um prédio cuja construção estava abandonada e deteriorada. A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), escolheu o local em função de sua localização estratégica e a área foi prontamente remodelada. O prédio foi cedido pela Prefeitura e a reforma custeada pelo Governo do Estado.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.