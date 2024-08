Valdemir Araújo chegou morto ao Hospital Geral de Nova Iguaçu com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo - Acervo pessoal

Valdemir Araújo chegou morto ao Hospital Geral de Nova Iguaçu com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogoAcervo pessoal

Publicado 06/08/2024 10:15

Rio - A Polícia Civil identificou o suspeito de matar a tiros Valdemir Araújo Lima, de 46 anos , e faz buscas para localizar o homem, apontado como genro da vítima. O padeiro foi assassinado na noite de domingo (4) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O corpo de Valdemir será enterrado nesta terça-feira (6) no Cemitério de Nova Iguaçu, no Centro da cidade, às 14h45. O velório está marcado para acontecer às 12h45.

De acordo com a família da vítima, o genro teria disparado pelo menos 10 vezes contra o padeiro na frente da filha, Jayanne Santos Lima, de 24 anos.

Segundo ela, todos estavam em uma festa, quando Valdemir a levou para sua casa, no bairro Luiz de Lemos, junto com o neto, de 1 ano, que havia adormecido. Em seguida, ela seguiu para a própria residência, no bairro Jardim da Veiga, na companhia do suspeito, que acessou o imóvel pulando a janela, já que a chave estava na mochila da criança.

Para entrar em casa, Jayanne deu dois tapas na porta, quando o suspeito saiu descontrolado de casa e passou a agredi-la. Ao ouvir os gritos da vítima, vizinhos a acolheram e a levaram para a casa do pai dela.

Momentos depois, o acusado, que tem 31 anos e trabalha como motoboy, chegou à casa do sogro para agredir a companheira novamente. Na tentativa de proteger a filha, Valdemir foi baleado.

A investigação está em andamento na 58ª DP (Posse). Os agentes realizam diligências para localizar o autor e esclarecer todos os fatos.