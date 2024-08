Blindado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) circula pela região - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2024 12:09

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (6), uma operação na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte, para prender Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, que é apontado como chefe do tráfico da localidade.



De acordo com a corporação, até o momento, dois criminosos foram presos. A Civil informou, ainda, que na tentativa de fugir, a dupla fez reféns. No entanto, ninguém ficou ferido.

Através das redes sociais, moradores relataram que houve troca de tiros quando os policiais entraram na comunidade. Além disso, um blindado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) circula na região.



A região do Quitungo vem sendo palco de constantes confrontos. Investigações apontam que o grupo do Complexo de Israel, formado pelas comunidades Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta e Pica-Pau, que é ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) e chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, trava uma guerra por territórios com a quadrilha liderada por Belão.