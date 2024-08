Funcionário da Emusa ficou ferido no chão da Rua Rua Deputado José Luiz Erthal - Reprodução / Redes sociais

Funcionário da Emusa ficou ferido no chão da Rua Rua Deputado José Luiz ErthalReprodução / Redes sociais

Publicado 07/08/2024 12:50 | Atualizado 07/08/2024 14:58

Rio - Um funcionário da divisão de urbanização da prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana, foi baleado na perna, na manhã desta quarta-feira (7), durante um confronto entre policiais militares e traficantes no Morro do Caniçal, no Cafubá, bairro da região Oceânica do município.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pela Estrada Francisco da Cruz Nunes com objetivo de coibir roubo de veículos e de rua, quando encontraram homens em uma moto "em atitude suspeita". Após perseguição, os suspeitos foram encurralados pelos policiais na Rua Deputado José Luís Erthal, houve troca de tiros e os três homens foram presos.

fotogaleria

Ainda de acordo com a corporação, após o confronto, o trabalhador, identificado como Daniel Rodrigues de Souza, foi encontrado baleado no chão. O tiro acertou sua perna esquerda. Os agentes o socorreram e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mário Monteiro. Ainda de acordo com a corporação, após o confronto, o trabalhador, identificado como Daniel Rodrigues de Souza, foi encontrado baleado no chão. O tiro acertou sua perna esquerda. Os agentes o socorreram e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mário Monteiro.

De lá, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), ainda em Niterói, onde recebeu atendimento do setor de ortopedia e foi levado para o centro cirúrgico. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu quadro é considerado estável.

Com os presos, duas pistolas, três rádios comunicadores, dinheiro e grande quantidade de drogas foram apreendidos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para exame de perícia. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Em nota, a prefeitura de Niterói informou que o homem estava trabalhando em obras de urbanização no Caniçal, e que ele utilizava os equipamentos de proteção individual. "A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) já solicitou, junto à empresa terceirizada, que a vítima receba todo o apoio necessário, e vai acompanhar de perto a recuperação do trabalhador", afirma.

PROTESTO DE MORADORES

Logo depois do trabalhador ter sido baleado, moradores desceram em direção à Francisco da Cruz Nunes, na altura do número 1.482, em frente à unidade em que ele está internado, para realizar uma manifestação. Eles atearam fogo em objetos e fecharam os dois sentidos da avenida, que é uma das principais vias de acesso à região.

Os bombeiros foram acionados para o local e controlaram o incêndio. A via ficou interditada por mais de uma hora, com trânsito intenso, sendo liberada no início da tarde, segundo a Nittrans. A PM informou que o protesto teria iniciado a mando de responsáveis do tráfico.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os policiais pegam o funcionário baleado no chão e o colocam na viatura, enquanto populares se juntam em volta do veículo e questionam os agentes. Posteriormente, outros registros mostram a manifestação e o fogo na via, com o trânsito retido.