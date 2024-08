oão Victor David Lima foi localizado em um dos acessos à Favela da Quitanda - Divulgação

oão Victor David Lima foi localizado em um dos acessos à Favela da QuitandaDivulgação

Publicado 07/08/2024 14:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (7), mais um integrante do grupo investigado pelo roubo de carga de pneus, avaliado em R$700 mil, na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, na Zona Oeste, que ocorreu no início de julho deste ano. João Victor David Lima, de 22 anos, foi localizado em um dos acessos à Favela da Quitanda, no bairro Costa Barros, na Zona Norte.



Segundo investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), João foi o responsável por conduzir o veículo Jeep Renegade, de cor branca, que transportava outros criminosos fortemente armados.

Na ocasião, ele entrou com o carro na frente do caminhão, forçando o motorista reduzir drasticamente a velocidade, momento em bandidos armados com fuzis e pistolas saltaram de um outro automóvel, um Fiat Argo, da mesma cor, para realizar a abordagem.O caminhão roubado que transportava a carga de pneus tinha câmeras internas e externas, tendo captado toda a dinâmica do crime, desde a abordagem até o momento final, quando a carga foi retirada no interior de um galpão, situado na comunidade Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste.Ainda na ação, diversos criminosos foram flagrados dando total cobertura ao roubo, utilizando diferentes veículos para abordar e escoltar o caminhão, dentre carros e motos. Um dos bandidos, inclusive, chegou a invadir a cabine do caminhão, armado com uma pistola, mantendo o motorista refém durante o percurso até a comunidade.A investigação conduzida pela DRFC levou à identificação e, consequentemente, à expedição de seis mandados de prisão até o presente momento, sendo João Victor o segundo a ser capturado pelos agentes. Na última segunda-feira (5), Victor Lucas Arruda de Souza, de 29 anos, foi preso em Maria da Graça, na Zona Norte. As diligências seguem em andamento para prender todos os envolvidos.