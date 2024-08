Caixas de sabão em pó falsificado estavam em caminhões que seguiam para supermercado na Penha - Reprodução

Publicado 07/08/2024 18:07

Rio - Cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidas, na noite desta terça-feira (6), em uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) em conjunto com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. O material foi encontrado em dois caminhões que estavam em Campo Grande, na Zona Oeste, e no Jardim América, na Zona Norte. Os veículos tinham como destino um supermercado da Penha.

A mercadoria estava em caixas idênticas às da marca original. Segundo a Polícia Civil, todo o material será periciado para, além da falsificação, ser verificado se há nível de toxicidade no produto e se ele pode causar danos à saúde dos consumidores.



Os motoristas dos caminhões foram conduzidos à DRCPIM, onde prestaram depoimentos. O proprietário do supermercado para onde os produtos iam ser levados responderá por crime contra a propriedade industrial. Ele ainda pode ser autuado por outros crimes no decorrer das investigações.

A especializada segue realizando diligências para apurar a origem do sabão em pó falsificado, identificando seu local de fabricação e possíveis revendedores.



Outras apreensões

Na última quinta-feira (1º), fiscais da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio (Procon-RJ) também apreenderam cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado , no Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte.

Os agentes chegaram até o local depois de verificarem uma denúncia de venda do produto adulterado em um supermercado de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O proprietário do estabelecimento apresentou uma nota fiscal e disse que comprou o material de um distribuidor do Ceasa.

Durante buscas no Ceasa, os fiscais encontraram toneladas do produto em área de estoque. Em um outro distribuidor, o representante alegou que já havia separado o material para não ser vendido.