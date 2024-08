Governador Cláudio Castro lançou pedra fundamental de novo destacamento - Divulgação / Carlos Magno

Governador Cláudio Castro lançou pedra fundamental de novo destacamentoDivulgação / Carlos Magno

Publicado 08/08/2024 09:16

Rio - O governador Cláudio Castro lançou nesta quarta-feira (07) a pedra fundamental para a instalação de mais um quartel do Corpo de Bombeiros, em Magé, na Baixada Fluminense. A unidade, que será instalada no distrito de Fragoso, vai reforçar o trabalho feito pelo 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA) nas localidades de Piabetá, Fragoso, Raiz da Serra e Pau Grande.



O novo quartel terá infraestrutura completa, projetada pela Diretoria Geral de Engenharia, Arquitetura e Obras (DGEAO) da corporação, com apoio de uma equipe multidisciplinar formada por arquitetos e engenheiros.

A obra ficará a cargo da Prefeitura de Magé, responsável pela cessão do terreno e pela construção das instalações. Ao Corpo de Bombeiros caberá a equipagem e a distribuição estratégica de efetivo, equipamentos e viaturas para a unidade.



"Com esse novo Destacamento em Magé vamos ampliar o atendimento de excelência em prol da população da região. A nova unidade operacional vai atender mais de 100 mil habitantes, somente em Magé, e quase 120 mil moradores de Duque de Caxias", disse Cláudio Castro.



O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral da corporação, coronel Leandro Monteiro, falou sobre o futuro espaço. "A nova unidade terá um pátio para eventos e treinamentos, uma torre de exercícios para simulações de diversos tipos de salvamentos e resgates, além de uma academia totalmente equipada. A unidade contará ainda com apoio de viaturas de ponta, recém-adquiridas."