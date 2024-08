Caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/08/2024 09:04 | Atualizado 08/08/2024 09:28

Rio - A Polícia Militar resgatou um jovem suspeito de roubar um celular, na noite desta quarta-feira (7), após ser agredido e ter as mãos e pés amarrados por populares em Petrópolis, na Região Serrana.

De acordo com a corporação, agentes do 26º BPM (Petrópolis) foram acionados para uma ocorrência na Rua Araruama, no bairro Quitandinha, onde um grupo de homens teriam agredido um suspeito de roubo de celular. No local, ele foi encontrado já amarrado.

O jovem confessou aos agentes ter cometido o crime e informou que o aparelho celular estava escondido em uma região de mata.

Ele estava com escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP (Petrópolis).