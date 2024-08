Serviço será criado a partir de projeto aprovado na Câmara - Renan Olaz / CMRJ

Publicado 08/08/2024 11:36 | Atualizado 08/08/2024 11:41

Rio - A cidade do Rio terá um serviço de atendimento eletrônico gratuito para o recebimento de denúncias de maus-tratos e desrespeito dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na última terça-feira (06), a Câmara de Vereadores rejeitou o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 2975/2024, que cria o "Disque Autismo". A medida agora segue para promulgação pela presidência da Casa.



De acordo com a proposta, todas as denúncias recebidas pelo serviço poderão ser realizadas de forma anônima para garantir o sigilo das informações, que serão encaminhadas aos órgãos competentes.

Ainda segundo o site da Câmara, o Poder Executivo deverá divulgar o serviço por meio de material impresso e digital, sobretudo na rede municipal de educação e saúde. Ainda não, no entanto, data prevista para implantação.