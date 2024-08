PF apreendeu veículos de luxo dos criminosos - Divulgação / PF

Publicado 08/08/2024 10:12 | Atualizado 08/08/2024 10:38

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (8), uma operação, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com objetivo de cumprir seis mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão contra membros de uma quadrilha especializada em crimes bancários. Segundo a PF, eles atuam, principalmente, em golpes contra a Caixa Econômica Federal, no Rio.



Até o momento, a corporação prendeu um alvo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Para além dos mandados, a 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro autorizou a apreensão de bens no valor de até R$ 51 milhões.