Polícia Civil realiza operação contra quadrilha especializada em roubo de carros de luxo - Divulgação / PCERJ

Polícia Civil realiza operação contra quadrilha especializada em roubo de carros de luxoDivulgação / PCERJ

Publicado 08/08/2024 14:10

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (8), uma operação contra uma quadrilha que rouba de carros de luxo por encomenda e venda de automóveis clonados. Os agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos bairros da cidade do Rio e de São João de Meriti e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O saldo da operação ainda não foi divulgado.

fotogaleria

A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) que resultou na ação começou após a prisão do traficante Thiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel , em 2022. Antes da prisão, ele era apontado como o maior especialista em clonagem de carros do estado do Rio, e chefiava uma quadrilha de assaltantes de veículos luxuosos avaliados em mais de R$ 100 mil.Uma das vítimas do criminoso foi o cirurgião plástico Cláudio Marsili , de 64 anos, que morreu com um tiro na cabeça em outubro de 2021, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Tio Comel havia encomendado o roubo da Toyota Hilux do médico.Segundo a Polícia Civil, um dos principais alvos da "Operação Klonos" é uma mulher responsável por encomendar os veículos alvos da quadrilha de Thiago Fernandes.