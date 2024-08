Elaine Esteves e Carlos André colidiram com o veículo em uma viatura da DHC - Rede Social

Elaine Esteves e Carlos André colidiram com o veículo em uma viatura da DHCRede Social

Publicado 12/08/2024 08:30 | Atualizado 12/08/2024 11:02

Rio - "O amor da minha vida, minha companheira de 11 anos". O desabafo é de Carlos André, marido de Elaine Esteves Pereira, 39 anos, que morreu após ser baleada por policiais civis ao colidir em viatura da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) , na Avenida Brasil, na madrugada de domingo (11). O corpo da vítima será sepultado nesta segunda-feira (12), às 15h, no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, na Região Metropolitana.

Em entrevista ao "Bom dia Rio", da TV Globo, o viúvo comentou o caso muito emocionado. "A gente trabalhava junto, dormia junto… Enquanto eu tentava ajudar, os policiais me tiraram de cima dela, colocaram minha mão para traz, revistaram meus bolsos, fizeram uma abordagem bem ríspida, só que não tinha nada", lamentou.



Na ocasião, o casal fugia de um outro veículo, pois teria se envolvido momentos antes em um acidente de trânsito. Segundo Carlos, eles acharam a atitude do motorista suspeita e por isso não pararam. Era ele quem dirigia o carro quando colidiram na traseira de uma viatura e foram atacados a tiros.



Nas redes sociais, o marido ainda decretou luto eterno pela mulher, enquanto amigos e familiares também lamentaram a morte. O velório de Elaine teve início ainda na noite de domingo (11).



"Você era uma pessoa maravilhosa! Sem entender o que aconteceu. Meu Deus, é tanta tristeza no meu coração agora. Que tristeza", comentou uma amiga. "Muito triste mesmo, lembraremos de você sempre alegre com um sorriso no rosto", disse outra.



"Ser humano maravilhoso, com uma aura totalmente positiva, posso contar nos dedos as vezes que estivemos juntos e tenho a certeza de quão especial era a mesma. Que neste momento lamentável esteja nos braços de Deus e em um lugar melhor que todos nós. Muito triste", comentou mais um.



"Inacreditável. Descanse em paz minha linda, lembrarei de você sempre assim feliz", relatou um familiar. "Ainda sem acreditar nisso tudo. Mas que Deus te receba com toda alegria e carinho que você representava aqui. Para sempre em nossa memória", acrescentou outro.



O que diz a Polícia Civil?

Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada foram surpreendidos por uma colisão por volta das 3h30, na qual um veículo em fuga atingiu uma das viaturas do comboio, na região do Trevo das Margaridas, ao lado de um dos acessos a comunidade de Parada de Lucas. Até o momento, todos os envolvidos prestaram depoimento e o caso está sendo investigado.

Confira a nota na íntegra:

"A Delegacia de Homicídios da Capital - DHC, informa que, durante os trabalhos ordinários realizados pelo Grupo Especial de Local de Crimes-GELC, nesta madrugada do dia 11/08/2024, por volta das 03h30min, a equipe de policiais foi surpreendida por uma colisão, na qual um veículo em fuga atingiu uma das viaturas do comboio policial, na Avenida Brasil, próximo ao Trevo das Margaridas, nesta cidade, ao lado de um dos acessos da comunidade de Parada de Lucas.



Os policiais efetuaram disparos de arma de fogo para interromper a investida repentina e violenta do veículo contra o comboio.



Após estabilização da situação, os agentes constataram que uma pessoa do sexo feminino teria sido alvejada. Imediatamente, acionaram o socorro médico, porém a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda na localidade.



Apurou-se que o veículo que colidiu com a viatura da polícia estava em fuga, tendo em vista que se envolvera, momentos antes, numa outra colisão de trânsito.



Todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios, e a CGPol, de imediato, acionada para conduzir as investigações.



A perícia de local foi realizada por uma equipe de peritos do ICCE/Sede"