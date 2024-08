Equipe posicionada na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos ao Morro dos Macacos - Reginaldo Pimenta

Publicado 12/08/2024 09:48

Rio - O policiamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, foi reforçado nesta segunda-feira (12) após um intenso tiroteio entre traficante rivais durante a madrugada. A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento na região, agentes da UPP também foram alvos dos disparos e houve confronto. Nesta manhã, equipes da PM estiveram posicionadas na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos à comunidade, e próximo ao Túnel Noel Rosa.

De acordo com relatos de moradores, os disparos foram ouvidos a partir de 0h. "E recomeça o tiroteio diário no Morro dos Macacos", escreveu um. "Muito tiro no Morro dos Macacos, perto do antigo Jardim Zoológico. Cuidado, pessoal", alertou outro internauta.

Em nota, a PM informou que agentes da UPP reforçaram o policiamento após ouvirem disparos no interior da comunidade. Segundo a corporação, próximo a localidade conhecida como "shoppinho", na Rua Armando de Albuquerque, os policiais foram alvos de tiros e houve confronto no local. No entanto, não há informações sobre feridos ou apreensões.

O Morro dos Macacos vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com a comunidade.

morte de G. S. D. A., de 13 anos, e de Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20, na madrugada da última segunda-feira (5). O adolescente voltava para casa após uma festa e o jovem retornava do seu trabalho, quando foram baleados durante um tiroteio. Segundo testemunhas, uma dessas invasões causou a. O adolescente voltava para casa após uma festa e o jovem retornava do seu trabalho, quando foram baleados durante um tiroteio.

As mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.