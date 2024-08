Viatura do 41º BPM (Irajá) havia sido deixada na oficina para conserto - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/08/2024 11:56 | Atualizado 12/08/2024 12:01

Rio - Um mecânico foi autuado após receber uma viatura do 41º BPM (Irajá) para conserto e manter o giroscópio do veículo ativado para assustar criminosos que tivessem a intenção de assaltar na região. Nas imagens, feitas no último sábado (10), ele mostra que estacionou o carro oficial perto da oficina e acionou o giroscópio, como se houvesse patrulhamento.

Na gravação, o homem demonstra não ver gravidade no uso da viatura para interesse próprio. Nas imagens, ele explica que a região é perigosa e costuma ter muitos assaltos. Segundo o mecânico, a ação ajuda a assustar "quem tiver com má intenção de roubar".

“Os amigos do 41 deixaram uma viatura aqui para mexer. Aqui tem muito assalto e sabe o que eu fiz? Botei a viatura aqui e liguei o giroscópio. Pelo menos vai assustar quem tiver com má intenção de roubar. Enquanto eles não vêm buscar, eu coloco aqui o giroscópio ligado, não tem policial nenhum, mas pelo menos não vai ter assalto. Quem vai assaltar perto de uma viatura?", diz ele nas imagens que circulam nas redes sociais.

O mecânico se apresenta como o responsável por consertar o motor e fazer revisões no veículo, identificado como sendo do 41ºBPM (Irajá), na Zona Norte do Rio. Em nota, a PM informou que o comando do batalhão instaurou um procedimento apuratório assim que tomou conhecimento dos fatos. Segundo a corporação, o homem foi autuado por apropriação indébita de coisa alheia móvel e vai responder em liberdade.