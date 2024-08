Vila Olímpica do Vidigal recebeu nome de Adílio, ex-jogador e ídolo do Flamengo - Reprodução / Vidiga!

Rio - A Vila Olímpica do Vidigal, na Zona Sul, passou a se chamar Vila Olímpica Adílio, em homenagem ao ex-jogador e ídolo do Flamengo, morto na segunda-feira da semana passada (5), aos 68 anos, vítima de um câncer. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, foi publicado nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial do município.

No texto, o eterno camisa 8 é apontado como "um dos maiores ídolos e símbolos do Clube de Regatas do Flamengo". A mudança já entrou em vigor nesta segunda. O espaço esportivo fica na Rua Samuel Rodrigues Muniz, s/n°, e atende moradores da comunidade.