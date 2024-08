Caso é conduzido por policiais da 17ª DP (São Cristóvão) - Divulgação

Caso é conduzido por policiais da 17ª DP (São Cristóvão)Divulgação

Publicado 12/08/2024 17:36

Rio - Jeckson Felix, de 30 anos, uma das vítimas do esquema do falso consórcio vendido por empresa de Rocha Miranda, na Zona Norte, foi à delegacia, nesta segunda-feira (12), em busca de informações sobre o andamento do caso. De acordo com a vítima, ele e um grupo de pessoas lesadas pelo golpe combinaram de cobrar respostas na 17ª DP (São Cristóvão), após parte dos 22 presos pelo esquema ter sido solta.



"Vimos as pessoas envolvidas sendo soltas, por isso a preocupação. Nossa ideia era saber o andamento do caso e também pedir orientação sobre meus direitos (...) É um valor que nós poderíamos estar usando para outra coisa", explicou Jeckson, que perdeu cerca de R$ 5 mil reais por causa do esquema dos golpistas.



A vítima conta que pretendia comprar uma motocicleta na modalidade financiamento, mas ao contatar a empresa, cujo anúncio encontrou nas redes sociais, foi sugerida a opção do consórcio. "Eles disseram para gente que pagaríamos esse valor de R$ 3.150 iniciais para entrar no consórcio e que na semana seguinte já teríamos a moto", disse.



Jeckson lembra que trouxe mais credibilidade para o processo o fato de ter, entre os funcionários do escritório, um conhecido e vizinho da família. "Nós achávamos que se tratava de uma pessoa idônea, mas depois que tudo aconteceu, ele sumiu. Parou de responder as mensagens e desligou o telefone", lamentou a vítima, que foi orientada a procurar um advogado ou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.



O homem citado pela vítima seria o gerente do escritório estourado pela Polícia Civil em Rocha Miranda, onde foram presas 22 pessoas, no último dia 27 de julho. Dessas, boa parte recebeu liberdade na semana passada, enquanto acusações não são oficializadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou ainda se houve alguma atualização no caso ou se novos envolvidos são investigados. O MPRJ também não confirmou se os presos já são alvo de inquérito.