Vítima foi socorrida por equipe do Grupamento Marítimo de CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/08/2024 11:09 | Atualizado 13/08/2024 13:15

Rio - Um idoso de 75 anos morreu, na manhã desta terça-feira (13), após se afogar na Praia do Leme, na Zona Sul. A vítima, identificada como Valeriano Osvalde Andrade Caldas chegou a ser resgatado pelos bombeiros e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, mas morreu na unidade, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava com um grupo próximo à Pedra do Leme, no Caminho dos Pescadores, no momento em que uma onda bateu e o arrastou para o mar. Outras pessoas foram vistas correndo do local.



Equipe de O DIA registrou o momento em que os guarda-vidas do Grupamento Marítimo de Copacabana mergulharam e retiraram Valeriano, já desacordado, da água. Na areia, os socorristas tentaram reanimá-lo, realizando uma massagem cardíaca, mas sem sucesso.

Em seguida, um helicóptero da corporação pousou na areia para auxiliar no resgate. As equipes foram acionadas por volta das 9h30. Informações sobre o enterro de Valeriano ainda não foram divulgadas.



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral do Rio nesta segunda-feira (12), válido até às 6h desta quinta-feira (15), com ondas que podem chegar a 4 metros de altura durante todo o período.



A recomendação é que seja evitado banho e práticas de esportes no mar em locais que estejam em condições de ressaca.