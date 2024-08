Blindados da corporação circulam na comunidade desde a madrugada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2024 08:25 | Atualizado 15/08/2024 08:26

Rio - O policiamento no Complexo do Chapadão, na Zona Norte foi reforçado nesta quinta-feira (15). A ação acontece apósem retaliação a morte do líder do tráfico da região nesta quarta (14).Através das redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram blindados da corporação circulando na comunidade desde a madrugada. Não houve registro de tiroteios.Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo suspendeu o funcionamento nesta quinta-feira (15). Já as clínicas Raimundo Alves Nascimento e Adolfo Ferreira de Carvalho mantêm o atendimento à população, no entanto, as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.