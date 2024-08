Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre criminosos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 15/08/2024 10:56

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (15), um cartaz pedindo informações para ajudar na localização de três dos principais traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os irmãos Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, o Funil, de 36 anos, e Rodrigo Teixeira Guimarães Peixoto, o Sheik, de 31, são apontados por terem comandado uma série de arrastões na BR-101, sob ordens do chefe do tráfico na região Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó.

Segundo informações da plataforma, Rabicó - que pertence ao Comando Vermelho (CV) - ordenou que sua quadrilha roubasse veículos na BR-101, na altura do bairro Gradim, no mesmo município. Funil e Sheik seriam os dois principais integrantes desse grupo. Contra eles, constam 14 mandados de prisão - sete para cada um - pelos mais diversos crimes. Já contra Rabicó, constam cinco mandados de prisão, também por diferentes delitos.

Nesta quarta-feira (14), a Polícia Militar realizou uma operação no Complexo do Salgueiro contra a movimentação de criminosos que atuam no roubo de veículos e cargas nas principais vias de acesso à comunidade. Segundo relatos de moradores, a região tem sofrido com constantes assaltos, além de arrastões nas principais ruas da cidade em diferentes bairros.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, o bando de Rabicó tem ao menos 27 criminosos que compõem os principais cargos na hierarquia do tráfico do Salgueiro, sendo que a maioria deles estão com mandados de prisão pendentes de cumprimento.

Entre eles, estão os traficantes John Lennon Correa; Rafael da Cruz Schuab; Ricardo Severo, o Faustão; Marcos Antônio Jacinto da Silva, o Biscolé ou Coritiba; além de Clayferson Nascimento da Silva, o Paulistinha, que fugiu da cadeia em outubro de 2023; e Danilo Almeida Silva, foragido desde maio de 2016.

Em caso de informações sobre o paradeiros dos criminosos, o Disque Denúncia solicita que a população repasse os dados através da central de atendimento, pelo número 2253 1177 ou 0300-253-1177; por WhatsApp anonimizado em (021) 2253-1177; ou pelo aplicativo do programa. O Dique Denúncia garante o anonimato em todas os seus atendimentos.