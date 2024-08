Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução

Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução

Publicado 15/08/2024 12:03 | Atualizado 15/08/2024 12:19

Rio - Uma mulher foi atacada por um cachorro, nesta quarta-feira (14), na residência onde trabalhava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Dulcineia Leite de Assis, de 60 anos, está em estado grave.

A idosa tentava colocar uma focinheira no cachorro, da raça American Staffordshire, quando ele avançou e a atacou.

De acordo com a PM, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na Rua Silvia Pozzano, no Recreio dos Bandeirantes.

A mulher foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Segundo a direção da unidade, nesta quinta-feira (15), Dulcineia segue internada em estado grave.

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Os agentes vão ouvir o tutor do animal e testemunhas. A polícia também vai requisitar o boletim de atendimento médico para análise. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.