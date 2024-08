Disque Denúncia pede ajuda para encontrar envolvidos na morte do PF Sérgio Luiz de Medeiros - Divulgação

Publicado 16/08/2024 07:08

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (16), um cartaz a fim de obter informações que levem à identificação, localização e prisão dos envolvidos na morte do policial federal Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos. O agente foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Todos os Santos, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (14).

Na ocasião, a vítima chegava em casa após um passeio com a família e entrava com o carro no prédio onde morava, na Rua Padre Ildefonso Penalba. De acordo com testemunhas, criminosos chegaram em um outro veículo, um Jeep Renegade, na cor branca, anunciaram o assalto, atiraram no policial e fugiram sem levar nenhum pertence. Sérgio ainda foi levado para o Hospital municipal Salgado Filho, mas não resistiu ao ferimento.

No local, equipes do 3º BPM (Méier) recolheram a pistola Glock do policial e um telefone celular. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para fazer uma perícia e agentes da especializada buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança para identificar a autoria do crime.

Assim, a DHC solicita a população que repasse, de forma anônima, informações sobre os envolvidos na morte do policial federal pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ