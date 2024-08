Polícia Militar também atua nas comunidades de Manguinhos, do Arará e do Mandela - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Polícia Militar também atua nas comunidades de Manguinhos, do Arará e do MandelaArquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/08/2024 08:07 | Atualizado 16/08/2024 11:30

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (16), uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste, contra cobranças indevidas feitas a moradores por acessos aos serviços de internet e TV por assinatura.



Policiais militares do 14° BPM (Bangu), com o apoio de outras unidades do 2° Comando de Polícia de Área (2° CPA) atuam na região. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.



Informações obtidas pelo Disque-Denúncia apontaram que criminosos estavam fazendo cobranças ilegais aos moradores da região. Os agentes ainda fazem buscas por criminosos ligados ao tráfico de drogas.



Além disso, a corporação também atua nas comunidades de Manguinhos, do Arará e do Mandela, na Zona Norte. O objetivo é desarticular o grupo criminoso que atua na região, atualmente dominada pelo Comando Vermelho (CV).



Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam visando reprimir a ação do tráfico da região e de criminosos envolvidos em roubos de carros nas vias próximas ao entorno das comunidades.

Na ação, os policiais localizaram um desmanche de veículos e, em seu interior, sete carros roubados foram encontrados. Além disso, foram apreendidos 6 tonéis d de 300 litros contendo lança-perfume, grande quantidade de drogas e materiais diversos para armazenamento e processamento.