Ampolas encontradas no laboratório clandestino em Belford Roxo - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/08/2024 08:52 | Atualizado 16/08/2024 08:53

Rio - A Polícia Civil fechou, nesta quinta-feira (15), um laboratório clandestino que fabricava anabolizantes dentro de uma loja de suplementos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o casal, dono do local, é suspeito de falsificar diversos tipos de medicamentos.

Agentes da 1ª DP (Praça Mauá), 4ª DP (Praça da República) e 5ª DP (Mem de Sá) saíram para cumprir três mandados de busca e apreensão na residência do casal e na loja de suplementos. Durante as buscas, o dono do estabelecimento fugiu pulando o muro e deixou para trás todo o material utilizado na produção dos medicamentos, seus pertences, além de uma arma.



Os policiais chegaram até o casal após uma denúncia sobre fabricação e comercialização de anabolizantes falsos. No local, foram encontrados adesivos com o nome comercial dos suplementos produzidos pelo casal, que tinham dados que remetiam aos medicamentos similares comercializados legalmente em farmácias.



A investigação contou com o apoio do setor de prevenção à fraude de uma plataforma de vendas online, que informou à polícia sobre todas as compras e vendas realizadas pelo casal. Os agentes observaram compras frequentes e em grandes quantidades de insumos e objetos utilizados para produção e identificação dos medicamentos, como frascos de vidro para líquidos injetáveis, frascos de plástico para cápsulas ou comprimidos, entre outros produtos químicos que pertencem a composição dos medicamentos derivados do hormônio da Testosterona.



Além da grande quantidade de material apreendido que havia sido comercializado através da plataforma, os policiais também localizaram insumos para produção de medicamentos restritos, além de diversos medicamentos falsos, já envazados, prontos para a venda.