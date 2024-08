Criminoso foragido da Justiça do Pará estava escondido na comunidade - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/08/2024 08:47 | Atualizado 16/08/2024 10:25

Rio - Um intenso tiroteio durante uma operação da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (16), assustou moradores da Ladeira dos Tabajaras, entre Copacabana e Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação tinha o objetivo de cumprir um mandado de prisão contra Walleson Sousa da Silva, o Troia.

Ele é apontado como um dos responsáveis por extorquir comerciantes e empresários no bairro Maguari, em Ananindeua, no Pará. De acordo com a polícia, o grupo cobrava uma “taxa de segurança”, que era arrecadada mensalmente.

Segundo as investigações, no Rio, o criminoso tinha a função de "idealizador de crimes", dando ordens a seus subordinados. Contra ele, havia um mandado por extorsão majorada e por integrar organização criminosa. Walleson estava escondido na comunidade e foi localizado em uma residência. Ele foi encaminhado à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte.

A operação era da Delegacia de Repressão a Facções Criminosos (DRFC) do Pará em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta das 7h30. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir a intensa troca de tiros.

Moradores relatam que o confronto teve início nas primeiras horas da manhã. "Acordei com um tiroteio intenso aqui no Tabajaras", disse um. "Hoje acordei com despertador diferente, muito tiro aqui no Tabajaras, Meu Deus", contou outro internauta.



