As crianças e o animal vivem em um ambiente insalubre - Reprodução

Publicado 16/08/2024 09:00 | Atualizado 16/08/2024 10:12

Rio - Um casal foi preso, nesta quinta-feira (15), por maus-tratos contra seus três filhos, de 5, 4 e 3 anos, e também ao cachorro da família. Segundo a Polícia Civil, na casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os agentes encontraram as crianças sujas e mal cuidadas, brincando entre fezes de animal e lixo.

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam) chegaram até o local através de uma denúncia anônima. Na residência, o ambiente encontrado foi constatado como insalubre, imundo, com restos de alimentos, e insetos mortos. Bruna Kelly Antonio Fernandes, de 21 Anos, e Matheus Fernando Phellipe Vieira, 27, foram detidos em flagrante.

Além disso, os filhos do casal não iam para a escola. Em depoimento, a mãe das crianças alegou receber o Bolsa Família e Auxílio Gás, e que seu marido trabalhava, justificando que o cachorro pertencia a ele. Bruna disse ainda que o animal estava doente por ter comido um rato.

Imagens mostram que o cão foi encontrado na pele e osso e com uma “bicheira” que cheirava a podre, além de não ter água, nem comida. Segundo vizinhos, um outro cachorro já morreu por maus-tratos.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar. O casal responderá pelo crime de maus-tratos contra os três filhos, e Matheus também responderá por maus-tratos aos animais.

Segundo a delegada Mônica Areal, a tutela das crianças ficou a cargo do Conselho Tutelar e as investigações continuam, pois além da averiguação sobre o abandono intelectual, já que elas não iam para escola, será realizada uma perícia para verificar se os menores sofriam violência física, além de um depoimento especial sobre violência sexual.

"Elas estavam brincando nas fezes dos animais, no lixo, sem uma alimentação condizente, as crianças estavam sujas e também sem um local apropriado. Toda casa bagunçada, insetos mortos. Tinha um cachorro extremamente esquelético, com uma bicheira exalando um odor horrível. Então esse casal que deveria zelar pelo bem estar dos filhos e do cachorro, não faziam, cometeram crime", disse.