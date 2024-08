Os BRTs dos quatro corredores vão circular com frota maior para o CNU, segundo a Mobi-Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/08/2024

Rio - O estado do Rio terá um reforço na frota de transportes públicos, como ônibus e trens, para as pessoas que irão fazer o Concurso Nacional Unificado (CNU) neste domingo (18). Segundo as empresas responsáveis, os horários também serão estendidos e os intervalos de espera reduzidos.

As provas do CNU serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, os locais de realização do exame serão abertos às 7h30 e vão fechar às 8h30, com o início das provas às 9h. À tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 14h, com as provas começando às 14h30.



Veja como será o esquema de transportes:



Transportes municipais



Os ônibus municipais vão operar com 60% dos veículos disponíveis nos dias úteis entre 3h e 12h. O esquema especial é válido para todas as empresas responsáveis pela operação do serviço, como Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz, conforme ressaltou a Secretaria Municipal de Transportes (Smtr). Já para os BRTs, a Mobi-Rio informou que os quatro corredores do articulado, Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, terão a frota aumentada.



O horário de abertura das estações de metrô será antecipado para às 6h30, meia hora antes do início das operações aos domingos. O fechamento será às 23h, como ocorre regularmente. "A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo", ressaltou o MetrôRio, responsável pelo transporte.

O VLT vai operar das 5h às 14h, com os carros da linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) circulando de 12 em 12 minutos. Para as demais linhas, o intervalo será o mesmo dos domingos: de 12 a 20 minutos de espera nas linhas 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV), e de até uma hora na linha 2 (Praia Formosa x Praça XV).



Transportes intermunicipais

Os trens da SuperVia vão seguir a grade horária do sábado, com mais viagens e intervalos médios reduzidos em relação aos domingos. Segundo a concessionária, de 6h às 8h, os ramais Japeri e Santa Cruz vão operar de 20 em 20 minutos, enquanto o Belford Roxo circula de meia em meia hora entre 6h20 e 8h.



Já o ramal Saracuruna também vai de 30 em 30 minutos no trecho até o Gramacho, e de 15 em 15 do Gramacho até a Central do Brasil, das 6h às 8h. Para o retorno da prova, o coletivo vai operar até às 21h. Nos fins de semana e feriados, a SuperVia lembra que os trens operam em horários fixos, e que os passageiros podem se programar planejando a viagem.

As barcas vão circular com intervalo de uma hora na linha Arariboia x Praça XV. No sentido Niterói-Rio, os horários são de 5h30 às 23h30, e no contrário, as embarcações saem entre às 6h e 23h. Segundo a CCR Barcas, as equipes de atendimento nas estações serão reforçadas, e veículos extras estarão disponíveis para um possível aumento no número de passageiros.

Mais de 125 mil candidatos vão prestar o CNU



De acordo com a Cesgranrio, instituição responsável pela organização do concurso, os principais pontos de concentração de participantes no município serão em Bonsucesso, Maracanã e Tijuca, na Zona Norte, no Centro, e em Botafogo e na Gávea, Zona Sul. Ao todo, na capital, 125.518 candidatos estarão distribuídos por 276 locais onde as provas serão aplicadas.



Para as regiões de maior fluxo, de acordo com a CET-Rio, agentes de trânsito vão trabalhar nas vias próximas para orientar o fluxo de pedestres e evitar o estacionamento irregular. "Além disso, os técnicos irão monitorar as condições do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica", ressaltou o órgão.