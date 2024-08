Fim de semana no Rio será marcado por sol e calor - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Fim de semana no Rio será marcado por sol e calorRenan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 12:31 | Atualizado 16/08/2024 12:49

Rio - Após alguns dias de tempo cinza, frio e ressaca no mar, a expectativa de acordo com a meteorologia é que este final de semana seja de tempo firme e praia. O sábado (17) e o domingo (18) serão ensolarados, com máximas de 35°C em alguns pontos da cidade e sem previsão de chuva.



Nesta sexta-feira (16) o clima será similar em relação ao previsto para os próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, o tempo na capital é influenciado por um sistema de alta pressão no oceano, por isso, foi um dia de céu claro e sem chuva. A máxima é de 34°C, com mínima de 14°C, e os ventos variam de fracos a moderados.



O sábado deve amanhecer com nevoeiro, mas, logo depois, o calor e o brilho do sol já irão tomar conta da cidade. A máxima prevista para o dia é de 34°C, com mínima de 17°C. O domingo vai manter o mesmo panorama, com máxima de 35°C e mínima de 16°C. Os ventos variam de fracos a moderados em ambos os dias.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, a semana vai começar da mesma forma. A máxima prevista para a segunda-feira (19) é de 34°C, com mínima de 17°C. A temperatura sobe um pouco mais na terça (20), que tem máxima de 35°C e mínima de 19°C. Ainda não há previsão para o retorno do frio à capital.



Mesmo com o fim do Alerta de Ressaca emitido pela Marinha do Brasil, as ondas fortes ainda estarão presentes no litoral, podendo chegar aos 2 metros, e o mar ainda exigirá cuidados aos banhistas.