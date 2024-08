Carro de carga roubado por criminosos colidiu contra poste na Avenida Visconde de Itaúna - Reprodução/X

Publicado 16/08/2024 13:27 | Atualizado 16/08/2024 17:43

Rio - Um criminoso morreu e outro foi preso, na manhã desta sexta-feira (16), após troca de tiros com PMs terminar em acidente no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Antes de colidir carro roubado contra um poste, os bandidos atropelaram uma idosa na Avenida Visconde de Itaúna. A vítima precisou ser socorrida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Edna Alves da Silva, de 67 anos, foi levada com ferimentos pelo corpo para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde aguarda por cirurgia. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias e a direção da unidade informaram que a idosa teve fratura exposta identificada durante exames de imagem. O estado de saúde dela é estável.

A PM informou que uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para ocorrência de roubo de cargas na região. A ação foi presenciada por um policial de folga que reagiu ao assalto e disparou contra os criminosos. Os bandidos fugiram do local e, durante a fuga, foram localizados por duas motopatrulhas enviadas para o local. Houve troca de tiros e os bandidos acabaram colidindo contra um poste.

Uma idosa que estava na calçada no momento do acidente acabou sendo atropelada. Dentro do carro, os policiais encontraram os dois bandidos e um revólver calibre 38. Um deles foi baleado e morreu no local.







Imagens de câmera de segurança instalada em posto de combustíveis na frente do local flagrou o acidente. No registro, é possível ver o carro de carga subir a calçada e atropelar a idosa antes de colidir contra poste. Em seguida, os PMs chegam em duas motos, um dos policiais chega a cair.

Após se levantar, o policial aponta arma para suspeito que consegue correr, mas acaba preso na sequência.

Um dos criminosos foi baleado durante a fuga e não resistiu aos ferimentos. O carro roubado, o revólver e o suspeito preso foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.