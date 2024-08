Tonéis e drogas encontrados pela Polícia Militar - Reprodução

Tonéis e drogas encontrados pela Polícia MilitarReprodução

Publicado 16/08/2024 14:02 | Atualizado 16/08/2024 15:47

Rio - A Polícia Militar encontrou, nesta sexta-feira (16), um local de desmanche de carros, onde foram encontrados seis veículos roubados, durante uma operação na Comunidade do Mandela, na Zona Norte do Rio.



Em um vídeo, é possível ver os carros encontrados com portas, malas e capôs abertos, já sem placas, e peças de veículos pelo chão. Alguns deles já estavam totalmente desmantelados.

Veja o vídeo:

Desmanche de carros encontrado no interior da Comunidade do Mandela. #Investigação #RiodeJaneiro #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/I2U2nYKtcW — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2024 Além disso, cerca de 300 litros de lança-perfume foram encontrados divididos em seis tonéis de 50 litros cada. Também foi localizada grande quantidade de droga dentro de frascos e materiais diversos para armazenamento e processamento.



Ao receberem informações, foram até um local apontado como a central de armazenamento e distribuição de drogas e encontraram o material.



Equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT), do 22º BPM (Maré), da 15ª UPP (Manguinhos, Arará e Mandela) e da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram uma operação nas comunidades de Manguinhos, Arará e Mandela.



