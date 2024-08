Autoestrada Lagoa-Barra terá faixa exclusiva para motos a partir de segunda-feira (19) - Divulgação / Prefeitura do Rio

Autoestrada Lagoa-Barra terá faixa exclusiva para motos a partir de segunda-feira (19)Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 16/08/2024 15:26 | Atualizado 16/08/2024 17:36

Rio - O município do Rio vai ganhar a primeira faixa dedicada exclusivamente a motociclistas. Ela começará a funcionar, de maneira experimental, nesta segunda-feira (19), na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, conhecida como Lagoa-Barra, na pista sentido Lagoa, Zona Sul. A iniciativa tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito e reduzir acidentes envolvendo motos.

Segundo o Centro de Operações Rio, a motofaixa terá 2 km de extensão, delimitados por sinalização azul, entre as duas faixas já existentes na via. Nela, os motocicletas poderão circular em velocidade máxima de até 60km/h. A faixa será preferencial, isto significa que os motociclistas poderão circular normalmente nas outras pistas e os carros poderão passar sobre ela para mudar de faixa.

De acordo com a Cet-Rio, a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell foi escolhida como primeiro local por causa da alta quantidade de acidentes e da maior facilidade de controle operacional. Além disso, a via possui faixas de trânsito mais largas, cuja pavimentação foi recentemente recuperada.

Cerca de 600 motos circulam por hora no Lagoa-Barra, o que corresponde a 20% do fluxo. Segundo dados da Cet-Rio, cerca de 44% das vítimas de acidentes de trânsito no trecho da Autoestrada são motociclistas e passageiros.

Além disso, câmeras da Prefeitura mostram que 41,9% das motocicletas se envolvem em situações perigosas ao mudar de faixa e circular entre os carros ou pelo acostamento.