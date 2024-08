Ônibus de dois andares da Viação Nova Itapemirim em chamas - Reprodução / Redes Sociais

Ônibus de dois andares da Viação Nova Itapemirim em chamasReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/08/2024 15:17 | Atualizado 16/08/2024 17:34

Rio - Um ônibus de dois andares da Viação Nova Itapemirim pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, próximo a Linha Amarela, sentido Centro. Ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

Ônibus de dois andares pega fogo na Avenida Brasil, em Bonsucesso



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/Y6LBJvItpB — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2024

Equipes dos quartéis de Ramos e Penha foram acionadas para combater as chamas. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o fogo começou por volta das 13h22, deixando o trânsito congestionado. A pista central precisou ser interditada e só foi liberada às 13h42. O fogo foi controlado por volta das 14h36.

A faixa exclusiva do BRT foi liberada, mas a faixa seletiva ainda segue fechada no trecho. Imagens nas redes sociais mostram o coletivo em chamas. Equipes da CET-Rio foram deslocadas para desviar o tráfego pela pista lateral. Houve intenso congestionamento no trecho.