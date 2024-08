As equipes da concessionária estão atuando para a normalização do serviço - Divulgação

Publicado 18/08/2024 10:26 | Atualizado 18/08/2024 11:19

Rio - Cinco estações do Metrô Rio foram fechadas por conta de um problema nos trilhos na manhã deste domingo (18). Equipes do MetrôRio atuaram no reparo, que durou cerca de 2h de paralisação.

A interrupção aconteceu nas estações: Cinelândia/Centro, Glória, Catete, Largo do Machado e Flamengo. Conforme o MetrôRio, o problema foi identificado nos trilhos de rolamento da estação da Glória.

A operação nesse período da manhã precisou seguir, de forma temporária, da seguinte forma: nas linhas 1 e 4, o serviço acontece entre as estações Uruguai/Tijuca e Carioca/Centro e de Botafogo a Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já na linha 2, de Pavuna a Carioca/Centro.

O problema ocorreu em meio a um esquema especial para a realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU). A concessionária havia antecipado a abertura das estações para 6h30, meia hora antes do horário de funcionamento aos domingos, para atender aos participantes da prova.

As provas do CNU serão realizadas em dois turnos: pela manhã, os portões abrirão às 7h30 e fecharão às 8h, com o início das provas às 8h30. À tarde, os portões abrirão às 13h e fecharão às 13h30, com as provas começando às 14h. A orientação é de que os candidatos devem chegar com antecedência para evitar contratempos.

Segundo o MetrôRio, os passageiros foram orientados pelos agentes das estações em avisos sonoros, e os que desejaram sair do sistema receberam o bilhete Siga Viagem para continuar o trajeto em outros meios de transporte. Por meio das redes sociais, alguns reclamaram do serviço.

"Era pra eu estar no trabalho! Tive que descer na Central e pegar um ônibus, estou atrasada ainda. Valeu, bom domingo!", escreveu um perfil no X, antigo Twitter. "Esse aviso já deveria ter sido informado mais cedo. Na Central, não tinha ninguém informado nas roletas", criticou outro.

A paralisação durou cerca de 2h e foi solucionada às 11h15. Segundo o MetrôRio: "A operação das linhas 1, 2 e 4 já foi normalizada e todas as estações estão abertas".

Concurso Nacional Unificado (CNU)

O CPNU é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.



O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.