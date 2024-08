Banhistas em diversos pontos da orla da Zona Sul neste domingo (18) - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 18/08/2024 10:37 | Atualizado 18/08/2024 10:55

Rio - O domingo (18) de sol atrai cariocas para diferentes pontos da orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Para um domingo de inverno, a movimentação é significativa, com muitos aproveitando o céu claro para tomar banho de mar, renovar o bronzeado ou praticar atividades físicas. Mas aqueles que não puderem pôr o pé na areia podem ficar despreocupados, porque as condições seguirão favoráveis pelos próximos dias.

O domingo (18) será de tempo quente e seco – umidade relativa do ar à tarde entre 21% e 30%, sendo que a ideal fica entre 50% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o sistema Alerta Rio, o dia terá céu predominantemente claro, com temperatura mínima de 14º (Barra e Jacarepaguá) e máxima de 35º (zonas Norte e Oeste).

Para segunda (19), o tempo permanecerá estável, com predomínio de céu claro e temperaturas entre 17º e 34º. Já na terça (20), o céu passa de claro a parcialmente nublado à noite, com mínima de 16º e máxima de 35º.

Na quarta (20), o céu vai de parcialmente nublado a nublado por conta de ventos úmidos do oceano, com leve queda nas temperaturas: 15ª a 29º. E na quinta (21), o céu claro retorna, com máxima de 36º e mínima de 16º.

Até quinta, não há previsão de chuva, e os ventos ficarão entre fracos e moderados – exceto na quinta, quando serão de moderados a fortes.